Fin de parcours avec Angers pour Diedhiou (off.)





Famara Diedhiou quitte le SCO d'Angers. Meilleur buteur de Ligue 2 avec Clermont il y a deux ans, le Sénégalais reste sur une saison à 8 buts et 1 passe décisive avec le SCO d'Angers. Il rejoint donc la Championship et Bristol City pour 6 millions d'euros et un contrat de 4 ans.