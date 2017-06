Fenerbahçe veut recruter un flop du PSG

Après une partie de la saison à Las Palmas, l'ancien joueur du Real Madrid est de retour dans l'effectif du PSG, qui ne souhaite pas le conserver pendant l'été.

Une petite saison et puis s'en va ? C'est peut-être la seule chance pour Jesé de pouvoir relancer sa carrière après un flop total au PSG et même avec Las Palmas, il cherche actuellement un nouveau club. Depuis plusieurs jours, Fenerbahçe est intéressé pas ses services mais l'ancien du Real souhaite rester à Las Palmas. Pourtant le club espagnol ne peut pas payer sa clause. La proposition du club turc pourrait changer son état d'esprit et partir découvrir un nouveau championnat.