Fekir affirme qu'il a perdu du poids

Au micro d'OL TV, Nabil Fekir a indiqué avoir changé des choses afin d'affiner sa silhouette. "J'ai fait les efforts pour être mieux physiquement. Maintenant il faut rester dans cette forme. J'avais un peu de poids en plus. Je sais ce qu'il en est et je n'écoute pas trop ce que les personnes disent. Maintenant, je me sens bien", a confié le capitaine lyonnais.