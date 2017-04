Favre veut continuer avec Nice

Arrivé pour prendre la succession de Claude Puel, Lucien Favre réalise un travail formidable avec le Gym. Champion d'automne et pour le moment troisième de Ligue 1, le technicien helvète a souhaité faire taire les rumeurs de départ.

Lucien Favre a donné une interview à Nice matin ou il indique son souhait de poursuivre avec les Aiglons:"Ce sont des rumeurs... Il me semble que j'ai toujours fait plusieurs saisons partout où je suis passé : quatre ans à Echallens, quatre ans à Yverdon, deux ans au Servette, quatre ans à Zurich, plus de deux ans à Berlin et presque cinq ans à M'Gladbach. Les chiffres sont là, voilà !".