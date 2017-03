Favre se confie sur sa relation avec Balotelli

Nice est actuellement 3ème du championnat et connaît une période avec des performances décevantes, deux nuls consécutifs face à Caen (2-2) et à Nantes (1-1). À l'image de son équipe l'Italien est aussi moins tranchant devant le but.

"Ce n'est pas difficile si on a du respect pour Mario et que Mario en a en pour les autres. Il s'entraîne bien, on ne peut pas lui reprocher ça. "Je lui demande de faire plus dans les déplacements offensifs, pour récupérer la balle. Mais je le fais sans crier", a déclaré le coach des Aiglons lors d'une rencontre avec des entraîneurs italiens.