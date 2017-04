Favre prêt à continuer l'aventure avec Nice ?

Arrivé pour prendre la succession de Claude Puel, Lucien Favre réalise un travail formidable avec le Gym. Champion d'automne et pour le moment troisième de Ligue 1, le technicien helvète a souhaité faire taire les rumeurs de départ.

Lucien Favre a donné une interview à Nice matin ou il indique son souhait de poursuivre avec les Aiglons:"Ce sont des rumeurs... Il me semble que j'ai toujours fait plusieurs saisons partout où je suis passé : quatre ans à Echallens, quatre ans à Yverdon, deux ans au Servette, quatre ans à Zurich, plus de deux ans à Berlin et presque cinq ans à M'Gladbach. Les chiffres sont là, voilà !".