Favre ne veut pas de Ruffier à Nice

Stéphane Ruffier (30 ans, 31 matchs en L1 cette saison) était pisté par l'OGC Nice pour la saison prochaine mais Lucien Favre assure qu'il ne veut pas du gardien.

"Yoan (Cardinale) a fait une superbe saison. Par sa présence, il apporte quelque chose à l'équipe. Mais je trouve qu'il peut encore progresser et je vais lui dire. Il doit continuer à bosser, a affimé l'entraîneur de Nice sur France Bleu. Benitez a fait des progrès en fin de saison mais on ne l'a pas vu car il n'a pas joué. Le jeune gardien de la réserve a aussi de très bonnes qualités et Mouez Hassen revient."