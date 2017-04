Favre en colère contre les "abrutis" qui demandent des changements

L'OGC Nice s'est imposé face à Bordeaux (2-1) en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. Lucien Favre était énervé après la rencontre contre les supporters du club qui réclament des changements.



"On est terriblement diminués, il ne faut pas l'oublier. Des joueurs comme Pléa, Cyprien, ça ne se remplace pas. Il nous manque encore Baysse, Walter et Obbadi. Et je dirais à quelques abrutis des tribunes que c'est parfois difficile de faire des changements. Quand on a quatre-cinq jeunes de 19 ans, on ne veut pas les mettre dans la pagaille. Ce qu'oublient certains, c'est qu'on n'avait que deux milieux ce soir. S'il y en a un qui se blesse, c'est moi qui rentre sur le terrain. Alors les tarés qu'il y a là...", a-t-il lâché au micro de Canal Plus après la rencontre. Hier soir, Lucien Favre a réalisé deux changements à la 78e minute, Valentin Eysseric a été remplacé par Malang Sarr et Younes Belhanda par Mickaël Le Bihan.