Favre content de la saison de Balotelli

Auteur d'une saison à 15 buts, Mario Balotelli et l'OGC Nice ont réussi leur pari. Le GYM et son entraîneur sont satisfaits de la saison et des matchs proposés par l'ex-international italien, comme le montre son coach Lucien Favre.

Lors de sa conférence de presse Lucien Favre a expliqué qu'il était satisfait du rendement de Mario Balotelli: "Il a fait des progrès. Il n'a que 26 ans. Il a encore 6-7 ans de carrière devant lui. Il faut prendre les côtés positifs. C'était une très bonne idée de le faire venir. Il a encore fait des progrès dans le replacement et le pressing".