Faux pas interdit pour l'AS Monaco à Montpellier ce soir

Ce soir (19h), l'AS Monaco se déplace sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Dans son couloir gauche, Benjamin Mendy sera encore une fois titulaire, lui qui rayonne depuis plusieurs semaines avec le club de la principauté.



Un déplacement important ce soir à Montpellier pour garder la tête de la Ligue 1. À quelques jours du choc face à City en Ligue des Champions, Monaco devra confirmer sa bonne forme actuelle. Depuis plusieus semaines, un joueur rayonne dans son couloir gauche, Benjamin Mendy.



L'ancien marseillais a été étincelant face à l'OGC Nice samedi. Auteur de deux passes décisives, le défenseur gauche de l'AS Monaco touche du bout du pied le niveau international. Sous les yeux de Didier Deschamps samedi, Benjamin Mendy a impressionné tant par son assise défensive que sa précision dans les centres. Bon avec Monaco, il est depuis début janvier, devenu très bon sous la direction de Leonardo Jardim qui lui accorde toute sa confiance à ce poste.



Joués : 14 dont 14 titulaire(s)

Temps de jeu : 1196 min

Buts marqués : 0

Passes décisives : 3

Pourcentage des passes de l'équipe : 9%



Grâçe à son très bon match samedi, il a envoyé un message très clair au sélectionneur de l'équipe de France, pour un poste ou la hiérarchie n'est pas encore fixe dans la tête du sélectionneur.





Pas le temps !!! Grosse perf ce soir de l'équipe et très content avec mes 2 passes D 💪 merci bcp à tous pour vos tweets ça fait plaisir 💯💯💯 — Benjamin Mendy (@benmendy23) 4 février 2017







Lemar-Mendy, le duo infernal



C'est une complicité entre les deux joueurs qui a permis à Monaco de s'imposer samedi. Décalé deux fois par Lemar, Mendy a délivré deux passes décisives. L'ailier monégasque va lui rendre la pareille quelques minutes plus tard, Lemar offrira un caviar à Falcao. C'est une paire très importante en ce moment du jeu de l'AS Monaco En plus d'un apport offensif très important, Mendy s'est également montré solide défensivement face à Souquet qui n'aura fait le poids que pendant le premier quart d'heure du match.



Ce soir, face à Montpellier, Mendy et Lemar seront chargés d'animer le jeu de l'AS Monaco qui a maintenant son destin entre ses mains.



Le groupe de Monaco :

Subasic, De Sanctis, Sy - Jemerson, D. Sidibé, B. Mendy, Glik, Diallo, A. Touré, Jorge - Fabinho, Moutinho, B. Silva, Bakayoko, Boschilia, Lemar - Falcao, Mbappé, Germain, Cardona.



Le groupe de Montpellier :

Pionnier, Jourdren - Hilton, Sylla, Lasne, Boudebouz, Ikoné, Pokorny, Skhiri, Mounié, Mbenza, Camara, Dolly, Rémy, Mukiele, Roussillon, Delagne, Mongongu



