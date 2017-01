Falcao confirme avoir refusé un pont d'or chinois

En conférence de presse, Radamel Falcao est revenu sur les propositions chinoises dont il avait été l'objet. L'international colombien a confirmé les avoir refusées. "Ce n'est pas facile de refuser cette proposition. J'ai déjà dit trois fois non pour aller là-bas. Et je crois que ce n'est pas facile pour le club aussi, qui a refusé beaucoup d'argent. Mais je sens quelque chose dans mon corps, c'est important pour ma carrière et pour l'équipe d'être là. Je veux gagner avec Monaco. Je veux montrer que je suis à 100 %", a-t-il confié aux journalistes présents.



Pour rappel, l'attaquant a inscrit 12 buts en 15 rencontres, depuis le début de la saison.