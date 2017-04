Fair Play Financier : Le PSG a tenu ses engagements

Le Paris Saint-Germain sort de l’accord de conciliation signé avec l’UEFA après avoir répondu positivement à tous les objectifs fixés.

Voici le texte du communiqué officiel du PSG :



Le CFCB (UEFA Club Financial Control Body) a annoncé la sortie du Paris Saint-Germain du régime de contrôle mis en place par "l'accord de règlement" signé en 2014 entre le Paris Saint-Germain et l'UEFA. Cette décision confirme que le Club parisien a répondu à 100% des objectifs fixés par l'institution du football européen en matière de Fair Play Financier.



Le Club parisien, comme plusieurs autres clubs européens, avait préféré en 2014 signer un "accord de règlement" avec le CFCB plutôt que de se lancer dans une procédure de contestation de l'analyse de l'UEFA. Grace au fort développement de ses revenus et à la maîtrise de ses charges, le Paris Saint-Germain avait atteint un an plus tôt que prévu les objectifs qui lui avaient été fixés par le CFCB, en terme de respect des règles de rentabilité. Le Club avait ainsi été libéré dès la saison 2015/16 de toutes restrictions sportives par le CFCB, soit une saison plus tôt que ce qui était prévu dans l'accord entre les deux parties.



À l'avenir, le Club continuera à se conformer, comme il l'a toujours fait, à l'ensemble des règles comptables et financières fixées par les instances de contrôles nationale et européenne.