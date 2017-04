Face à Bastia, Lyon doit stopper le syndrome des mal classés

Ce week-end le SC Bastia reçoit l'Olympique Lyonnais à Furiani dimanche à 17h pour le compte de 33e journée de Ligue 1. Les lyonnais doivent confirmer la belle victoire acquise jeudi face au Besiktas en quart de finale d'Europa league.

Ce week-end est très important pour les deux équipes. Pour commencer, le SC Bastia qui joue son maintien en Ligue 1 et les Gones qui tenteront d'accroître leur avance sur Marseille et Bordeaux pour la quatrième place. Les hommes de Bruno Genesio restent sur une sévère défaite à domicile face au FC Lorient et une victoire importante en Europa League jeudi face aux Turcs.



Lyon devra se méfier d'une formation Corse qui avec sa victoire à Dijon a relevé la tête et qui croit dure comme fer à son maintien dans l'élite. Et l'OL devra faire attention car cette saison à l'extérieur contre les équipes du bas de tableau, les Rhodaniens ont perdu pas mal de points avec notamment une désillusion à Caen, Lorient ou encore Dijon. Les rouges et bleus sont donc prévenus et devront prendre très au sérieux les coéquipiers du capitaine, Yannick Cahuzac qui donneront tout devant leur public.



Au niveau des confrontations, Lyon n'a pas souvent réussi face à cet adversaire. Bastia n'a plus perdu à Armand Cesari contre l'OL depuis 4 ans. Dernier point, au niveau des blessés les hommes du président Aulas seront sans Valbuena forfait et Mammana incertain.



Bastia veut se maintenir en Ligue 1





GZ - NP