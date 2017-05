Fabregas, l'appel de la Canebière

Actuellement en pleine fin de saison, Marseille tente de rejoindre la Ligue Europa. Victorieux de Caen 5-1 lors de la 35e journée de Ligue 1, l'OM est dans la course pour la C3. Même si le club n'a pas fini sa saison en coulisse on prépare déjà le prochain mercato. Depuis quelques semaines, de nombreux noms circulent. Koscielny, Abdennour, Silva, Mandzukic Mandanda, Lafont... Depuis le début de la semaine, c'est Cesc Fabregas qui est évoqué.

C'est bien connu Marseille est un club ou les rumeurs vont bon train. Depuis l'arrivée de Franck McCourt le fléau s'est amplifié et les Marseillais rêvent de retrouver leur équipe au plus haut niveau. Pour cela, le nouveau directeur sportif Andoni Zubizaretta cherche les potentielles recrues. Parmi celles-ci le milieu de terrain de Chelsea, Cesc Fabregas.



L'international espagnol intéresse de près le club phocéen et surtout Zubi qui s'est mis en tête de le faire venir sur la Canebière. Peu utilisé par Antonio Conte avec 25 apparitions cette saison, l'OM est en concurrence avec l'AC Milan sur le dossier. Malgré tout le club français pourrait avoir un avantage car ce ne serait pas la première fois que le directeur sportif espagnol ferait venir le joueur de 29 ans.



En effet, c'était déjà lui qui avait réussi à faire signer Fabregas au FC Barcelone en provenance d'Arsenal il y a quelques années. Un joueur du niveau de Cesc Fabregas serait forcément un vrai plus pour le club de Rudi Garcia. Seul hic, son salaire, qui en Angleterre s'élève à près de 8 millions d'euros par an.



GZ