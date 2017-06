Fabinho intéresse le PSG mais Seri reste dans la course

Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, Antero Henrique apprécie tout particulièrement le profil de Fabinho, le milieu défensif de l'AS Monaco. Le PSG pourrait formuler une offre. Âgé de 23 ans, le Brésilien a impressionné, cette saison, sous les couleurs monégasques. Il a disputé 56 rencontres, toutes compétitions confondues, et attiré l'oeil de grosses écuries étrangères, telles la Juventus de Turin ou Manchester City. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros et pourrait remplacer, numériquement en tout cas, Grzegorz Krychowiak, lequel est sur le départ.



Les dirigeants parisiens auraient amorcé les discussions et le transfert pourrait se conclure pour un montant de 50 millions d'euros. La piste menant à Jean Michaël Seri resterait active, pour le cas où le Brésilien ne viendrait pas.