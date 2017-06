Fabinho est proche de signer au PSG

C'est peut-être le premier gros coup du mercato pour le PSG avec la signature probable de Fabinho, le joueur de l'AS Monaco alors que plusieurs grands en Europe sont présents dans le dossier.

Selon le informations du Daily Record et de RMC, Fabinho est très proche de signer au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Le joueur deviendrait donc le premier gros coup du PSG pendant ce mercato estival et un renfort important pour l'équipe d'Unai Emery. Le transfert serait dans la phase finale et pourrait se conclure dans les prochains jours.



L'avantage du PSG dans ce dossier, c'est que aucun autre club ne peut se permettre de s'aligner sur les 45 millions d'euros demandés par l'AS Monaco pour le transfert du joueur. C'est donc le PSG qui a pris une "avance considérable" et qui doit donc se mettre d'accord avec le joueur et l'AS Monaco pour le transfert. Fabinho, 23 ans c'est 56 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison.