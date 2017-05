Eyraud ouvre la porte pour prolonger deux joueurs à l'OM

Dans une interview, le président de l'Olympique de Marseille a évoqué la situation des deux joueurs importants de l'OM qui sont actuellement sur le départ, Bafé Gomis et William Vainqueur.

"On discute avec eux, je pense qu'ils ont chacun eu une saison tout à fait intéressante. La saison de Bafé Gomis est exceptionnelle, il a une bonne mentalité, c'est un leader. Il a l'état d'esprit du gagneur et on a besoin de joueurs de ce profil-là. Quant à William (Vainqueur) c'est un besogneux, quelqu'un qui travaille, qui est apprécié par les supporteurs. Il a aussi montré une volonté de s'inscrire dans le projet donc on verra bien où mèneront les discussions."



Jacques-Henri Eyraud / Source : Maritima