Eyraud : "On ne boxe pas dans la même catégorie que Paris"

À l'occasion de la présentation de Jordan Amavi, Jacques-Henri Eyraud a évoqué le transfert de Neymar au PSG. Le président de l'OM pense que c'est une bonne chose pour la Ligue 1 mais prévient qu'il ne peut pas concurrencer le club des Qataris. "On va dire que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 car ça va mettre un coup de projecteur sur le championnat. Mais on ne boxe absolument pas dans la même catégorie que le PSG, même si on a un actionnaire exceptionnel, a-t-il déclaré aux journalistes. En tout cas, c'est un joli coup pour eux. Paris ? Je ne parle pas de concurrence déloyale. On n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas un état souverain qui peut soulever des sommes comme ça. Il faut que nos supporters le comprennent. On bâtit notre projet avec en tête de lutter contre Paris et les autres. Sur le terrain on fera tout pour gagner et offrir une résistance plus forte au PSG."