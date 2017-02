Eyraud juge le bilan du mercato de l'OM "positif"

Jacques-Henri Eyraud a dressé le bilan du mercato hivernal du club olympien, le premier de l'ère McCourt à Marseille.

Le dirigeant olympien a "le sentiment d'avoir atteint nos objectifs." Avant de poursuivre : "C'est-à-dire commencer à renforcer l'équipe, intelligemment, à l'image de ce que doit être notre projet : à la fois des jeunes talents prometteurs, qu'on va faire grandir, et des joueurs plus expérimentés, qui vont avoir un rôle important sur le terrain et dans le vestiaire. Tout ça dans une discipline budgétaire réelle. On n'est pas le Qatar." Sur les 43 millions dépensés cet hiver, Jacques-Henri Eyraud explique qu'il s'agissait "de ne pas déséquilibrer le projet en investissant trop dès le début."



NICOLAS PELLETIER