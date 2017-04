Eyraud dément avoir dit qu'il allait dépenser plus de 200 millions

Ce matin, L'Équipe a rapporté deux phrases qu'aurait tenues le président de l'OM, au sujet du mercato estival.



La première aurait été prononcée lors de la rencontre avec les supporters, lundi dernier : "Nous avons dépensé plus de 42 M€ sur un marché cet hiver. Dans l'histoire de l'OM, c'est plus que sur n'importe quel mercato d'été... Alors vous pensez vraiment qu'on va faire deux petites recrues cet été ?" Quant à la seconde, il l'aurait prononcé devant la LFP, le 6 avril : "Les 200 M€, ne vous inquiétez pas, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais dépenser beaucoup plus."



Le président de l'OM a très vite réagi, par le biais des réseaux sociaux : "Nous ne sommes pas là pour "surpayer des joueurs". Si certains Présidents de Ligue 1 le pensent, c'est un problème... pour eux. (...) Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir. Ni plus, ni moins. (...) Cerise sur le gâteau : je n'étais pas présent à la réunion de lundi soir avec les groupes de supporters. Je n'ai donc pas tenu ces propos. (...) Tout ceci consiste à vous faire monter dans les tours. Big ficelle. Fiez vous à MES déclarations. Pour le reste, soyez patients (...) On démarre un projet qui doit progressivement nous mener à jouer le titre et nous qualifier pour la Champions League. Cela prendra du temps", a-t-il publié sur Twitter.