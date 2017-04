Eyraud annonce les objectifs pour la prochaine saison de l'OM

Ce week-end, Marseille a connu un coup d'arrêt. Les hommes de Rudi Garcia n'ont pas pu décrocher la victoire et se sont contentés du match nul du côté du stade Vélodrome. En marge de la rencontre, Jacques Henry Eyraud s'est exprimé sur les objectifs de la fin de saison.

Une interview réalisée avec la chaîne France 3 ou il fixe le réel objectif: "La qualification en Ligue Europa ne faisait pas partie des objectifs initiaux de cet OM en transition, c'est vrai. Mais elle est devenue un but à atteindre après le très bon mois de décembre 2016. On a grillé un joker, ce n'est pas le premier. La 5e place reste possible mais ce sera plus difficile. Si nous pouvions finir dans les quatre premiers, voire mieux, ça serait parfait. Nous ne sommes pas le Qatar mais des entrepreneurs et si des stars sont nécessaires au renforcement de l'effectif, on regardera de ce côté.".