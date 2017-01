Evra revient en Ligue 1

L'Olympique de Marseille fait un pari. Pour renforcer une défense totalement perdue, l'OM engage Patrice Evra, de retour en Ligue 1. A 35 ans, l'arrière latérale devra apporter toute son expérience à un vestiaire qui en manque tant.

L'arrière gauche Patrice Evra (35 ans) s'est engagé avec l'Olympique de Marseille pour une durée de 18 mois, a annoncé le club olympien mercredi soir. Evra, pilier de l'équipe de France (81 sélections), n'entrait plus dans les plans de la Juventus Turin (son club depuis 2014).



Questionné avant l'officialisation de l'arrivée d'Evra, Rudi Garcia n'avait pas cherché à noyer le poisson mercredi en conférence de presse. "Ce serait bien qu'on trouve un latéral gauche", avait répondu l'entraîneur marseillais. "Le mercato de janvier est un mercato difficile, mais on vous avait dit que l'on saisirait toutes les opportunités si elles se présenteraient, il n'y avait pas comme obligation que les joueurs s'inscrivent tous sur la durée."



Pour l'OM, il y a urgence à solidifier un secteur qui prend l'eau. Ce que confirme aussi Garcia : "On a pris 20 buts en 6 matches, et 6 buts en 15 matches... On était 6èmes du classement, on est repassé 7èmes. On va tout faire pour repasser à la 6ème place au plus vite. Après, Monaco et Lyon, c'est plus fort que nous. Mais c'est toute l'équipe qui ne défend pas bien quand on est en difficulté."