Evra, l'OM en pole

Rudi Garcia valide la piste conduisant à Patrice Evra. L'entraîneur marseillais est même confiant sur la possible arrivée à l'OM du défenseur de la Juventus Turin. A 35 ans, Evra ne représente assurément pas l'avenir du club, mais la défense marseillaise est si calamiteuse que le moindre renfort ne peut que lui faire du bien.

Questionné sur la possible venue de Patrice Evra, Rudi Garcia n'a pas cherché à noyer le poisson. "Ce serait bien qu'on trouve un latéral gauche, après et je vous réponds comme pour Morgan Sanson, tant que les joueurs n'ont pas signé, je n'en dirais pas plus, a répondu l'entraîneur marseillais. Le mercato de janvier est un mercato difficile, mais on vous avait dit que l'on saisirait toutes les opportunités si elles se présenteraient, il n'y avait pas comme obligation que les joueurs s'inscrivent tous sur la durée."



Pour l'OM, il y a urgence à solidifier un secteur qui prend l'eau. Ce que confirme aussi Garcia : "On a pris 20 buts en 6 matches, et 6 buts en 15 matches... On était 6èmes du classement, on est repassé 7èmes. On va tout faire pour repasser à la 6ème place au plus vite. Après, Monaco et Lyon, c'est plus fort que nous. Mais c'est toute l'équipe qui ne défend pas bien quand on est en difficulté."



Alors que les dirigeants de la Juventus Turin privilégient un départ de Patrice Evra en juin prochain, le défenseur latéral cherche à gagner du temps de jeu en quittant l'Italie. Il pourrait arriver dans le cadre d'un contrat d'un an et demi.