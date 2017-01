Et si finalement, l'OM ne recrutait personne ?

En conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué le recrutement à venir. Il n'exclut pas de terminer la saison avec le même groupe. "Andoni est le plus à même de parler sur le mercato. On ne prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs. Les joueurs en place sont à l'OM. Pour l'instant, on est toujours avec le même groupe et je ne sais pas si on ne sera pas avec le même groupe le 31 janvier", a-t-il lancé aux journalistes.