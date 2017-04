Encore une pépite sur le départ au PSG ?

Une nouvelle pépite de la formation du PSG serait sur le départ, le club de la capitale s'apprête donc à perdre un nouveau joueur issu de sa formation après Coman et Dembélé.

Dan-Axel Zagadou (17 ans) refuse de signer son premier contrat pro à Paris et veut donc quitter le club de la capitale à l'image de Kingsley Coman qui avait rejoint la Juventus très jeune ou encore Moussa Dembélé. Paris n'arrive pas à retenir ses produits, avec une énorme concurrence dans l'équipe première, les jeunes ne trouvent pas de place, ses derniers veulent donc quitter le club pour trouver du temps de jeu.



Quand les dirigeants du club ont compris que le joueur ne voulait pas signer son contrat, ils ont voulu le privé de CFA et de Youth League mais cela n'a pas amélioré la situation du jeune joueur. Encore une bonne gestion de Patrick Kluivert, qui n'a rien voulu entendre sur ce dossier...



Le jeune joueur actuellement en fin de contrat stagiaire avec le club va donc enfin rejoindre une grande écurie européenne. Plusieurs sont sur le coup pour récupérer la pépite, comme Leipzig et Wolfsburg. Un club est en avance sur les autres pour ce dossier, Manchester City, Zagadou a déjà visité les installations cet automne.





NP