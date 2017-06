Encore une nouvelle doublure pour Trapp ?

Suite au départ au Torino de Salvatore Sirigu et peut-être au changement de cap d'Alphonse Areola, le PSG désire attirer un nouveau gardien de but. C'est du côté de Göteborg que le club de la capitale pourrait trouver son bonheur. Selon Expressen, la formation parisienne ferait partie des prétendants de Pontus Dahlberg, le portier suédois de seulement 18 ans. Arsenal et Tottenham s'intéresseraient également à son profil. Un transfert compris entre 20 et 25 millions d'euros est évoqué.