Retrouvez les déclaration de Unai Emery avant le match face à Toulouse, dimanche soir 21h.

LE GROUPE

Lors de la séance de ce vendredi matin (Grzegorz) Krychowiak est resté en soins avec les kinés. (Marco) Verratti a ressenti une douleur suite à un coup reçu jeudi. De leur côté, (Presnel) Kimpembe et (Thomas) Meunier qui ne se sont pas entraînés jeudi ont pu retrouver le groupe lors de la séance du jour. Lucas continue quant à lui de soigner sa cheville, mais il ne sera pas prêt dimanche.

TOULOUSE

L’année dernière, Toulouse a réalisé deux bons matches contre nous, aussi bien chez eux où ils se sont imposés (2-0) qu’au Parc des Princes où ils ont réussi à décrocher un nul (0-0). Il faudra donc se méfier. Comme toutes les formations qui viennent jouer à Paris ils vont mettre en place un gros bloc défensif. Ils s’appuient aussi sur de bons joueurs devant. De notre côté nous souhaitons poursuivre sur notre bonne dynamique en remportant les trois points tout en respectant l’adversaire.

NEYMAR

Neymar a apporté un plus à l’équipe notamment dans les trente derniers mètres. Face à Guingamp, sa qualité s’est vue au niveau individuel mais aussi collectif à travers des combinaisons. C’est un joueur capable de faire beaucoup de choses aussi bien offensivement que défensivement. A nous maintenant de travailler tactiquement pour trouver le meilleur équilibre possible.

MARCO VERRATTI

(Marco) Verratti est toujours très compétitif. Il donne une identité de jeu très spécifique à l’équipe, mais je souhaite encore améliorer son apport dans le jeu, notamment offensivement. Je veux qu’il soit plus présent de la surface adverse et qu’il se montre plus décisif dans la dernière passe. C’est un joueur très important pour nous.