Emery se fait l'avocat d'Aréola

Unai Emery est revenu, en conférence de presse, sur l'erreur d'Alphonse Areola sur l'égalisation de Lille, lors de la victoire du PSG (2-1). Pour le technicien espagnol, l'arbitre aurait dû siffler une faute d'Eric Bauthéac sur le portier tricolore. "L'arbitre ne siffle pas faute mais il a eu faux. C'est bon pour apprendre, pour l'expérience. Tous les joueurs connaissent des choses positives et négatives au cours de leur carrière. Les choses négatives sont là pour qu'il apprenne, c'est bon pour le futur qu'il ait connu ça." Interrogé sur le possible retour dans le but de Kevin Trapp, l'ancien coach du FC Séville a répondu : "Cela ne changera pas la confiance que j'ai en les deux gardiens."