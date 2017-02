Emery : « Penser uniquement à Bordeaux »

Unai Emery était en conférence de presse cette après midi avant le match face à Bordeaux demain pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Le coach du PSG a voulu surtout rester concentré sur le match de demain avant de se projeter sur la Ligue des Champions.

LE GROUPE

« Nous avons convoqué un groupe de vingt joueurs. Javier Pastore continue à travailler avec les kinésithérapeutes. Grzegorz Krychowiak et Giovani Lo Celso s'entraîneront vendredi. Marco Verratti fait son retour. Il s'est entraîné mercredi et jeudi. Il y a une possibilité qu'il joue vendredi, soit en tant que titulaire, soit en entrant en jeu. On va chercher la meilleure solution possible pour lui et l'équipe. »



LE MATCH DE DEMAIN FACE À BORDEAUX

« Nous avons joué et gagné 4-1 là-bas il y a deux semaines en Coupe de la Ligue. Mais aujourd'hui, Bordeaux est très bien. Ils ont gagné leur dernier match 4-0 face à Caen. Vendredi, ils auront une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour l'Europa League. Ce sera une grande source de motivation pour eux, d'autant qu'ils joueront à domicile, face au Paris Saint-Germain. Ils auront une bonne opportunité de montrer qu'ils peuvent nous battre. Ils seront prêts, auront beaucoup d'envie. Ce match est donc très important pour nous. Il faut penser uniquement à lui. »



LA LIGUE DES CHAMPIONS

« Ce sont deux matches différents. Thiago Motta pourra jouer vendredi et pas mardi (suspendu), tout comme Gonçalo Guedes (non qualifié). Ce sera différent, parce que Bordeaux et Barcelone sont deux équipes différentes. Pour l'instant, on prépare le match de vendredi en se méfiant de Kamano, Malcom, Laborde, Rolan, Ménez, Sankharé... Après on pensera à Messi, Neymar, Piqué, Jordi Alba »



LA CONCURRENCE MEUNIER - AURIER

« La concurrence est une chose positive. Thomas Meunier progresse beaucoup, petit à petit, grâce aux entraînements et aux matches. Il s'est blessé, mais il revient. Après la Coupe d'Afrique des Nations, Serge Aurier est revenu avec une bonne mentalité, pour continuer sa progression. Je suis content de ses derniers matches. Il travaille pour s'améliorer dans les domaines où l'on pense qu'il peut progresser. »



NICOLAS PELLETIER