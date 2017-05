Emery : "On a tout fait pour gagner samedi"

Unay Emery était en conférence de presse, vendredi, avant le match face à Bastia ce samedi. Il a encore affirmé que son équipe peut jouer le titre jusqu'à la fin de saison.

"On va attendre l'entraînement de ce vendredi après-midi pour vérifier l'état de certains joueurs comme (Javier) Pastore, (Thomas) Meunier et Maxwell. Les dernières évolutions étaient positives mais on doit encore s'assurer qu'ils peuvent participer à la rencontre de samedi face à Bastia."



"Nous avons encore une grande responsabilité en championnat. Ce sera difficile, mais tant que nous avons mathématiquement la possibilité de nous battre pour quelque chose, nous devons jouer tous les matches pour les gagner. Samedi face à Bastia on va jouer à domicile, on a donc l'obligation de jouer avec la plus grande concentration et la plus grande intensité possible pour offrir un beau spectacle à nos supporters."



"Quand on perd un match important, il y a forcément de la frustration. J'ai d'ailleurs parlé avec Thiago Motta et (Angel) Di Maria après leur carton rouge. Ils savent qu'ils doivent contrôler leur frustration. Cette semaine, tout le monde a bien travaillé et ces absences ouvrent la porte à d'autres joueurs. On a tout fait pour bien se préparer et pour gagner samedi."



"Mon premier objectif est de gagner le match de samedi contre Bastia, on va préparer ce match avec les joueurs les plus à même de nous faire gagner. Comme je l'ai dit, nous devons composer sans plusieurs joueurs suspendus (Kimpembe, Di Maria et Thiago Motta), cela va donc permettre à certains d'avoir leur chance. C'est une bonne opportunité pour eux de montrer qu'ils peuvent aider l'équipe."