Emery : "Nous n'avons pas besoin de beaucoup de joueurs" juste "4 ou 5"

Unai Emery était en conférence de presse, ce vendredi midi, avant le match face à Caen, samedi soir. Il a évoqué le futur mercato du club et son avenir.

"Meunier et Kurzawa sont blessés, Thiago n'a pas fait l'entraînement. Krychowiak a demandé à jouer avec la CFA donc il va partir avec eux. Verratti a eu une petite douleur donc il n'est pas dans le groupe, comme Ben Arfa pour une décision technique. Voilà pour les absents.



Félicitations à Monaco qui a fait une grande saison. Ils ont été réguliers et méritent d'être champions. Nous ne l'avons pas fait. Les points que nous avons sont des points pour être sacrés champions mais une autre équipe a fait mieux. Nous avons d'autres objectifs, comme les coupes ou bien terminer le championnat sans perdre à la maison. Nous allons nous servir de ce qui s'est passé cette saison pour progresser dans le futur.



Pour moi nous avons de très bons joueurs actuellement à qui il faut apporter de la concurrence pour être meilleurs et aller plus loin en Ligue des champions. Je crois que nous n'avons pas besoin de beaucoup de joueurs. Le bloc fort de l'équipe est déjà là. Quand je parle avec le président ou Kluivert, je leur demande qui sont les joueurs capables d'améliorer notre équipe ? Ce n'est pas facile. Il s'agira peut-être de 4 ou 5 recrutements."



BEN ARFA

"J'ai fait le meilleur groupe de 18 joueurs. C'est une décision tactique. Il n'y a aucune autre raison.