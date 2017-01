Emery ne demande pas de joueur supplémentaire

En marge du rassemblement en Tunisie, Unai Emery s'est exprimé en conférence de presse sur le mercato hivernal du PSG. Confirmant la tendance pour Jesé Rodriguez, le coach espagnol annonce que d'autres joueurs pourraient rejoindre le club de la capitale, après Giovani Lo Celso et Julian Draxler. "Aujourd'hui, nous sommes contents. On va d'abord travailler avec les joueurs que nous avons. On en a discuté. Jesé a besoin de jouer pour la confiance et le rythme. C'est une possibilité qu'il parte. On va voir comment est l'équipe. On va voir pour améliorer l'équipe, on va en parler."