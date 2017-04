Emery :"Monaco a fait un grand match à Dortmund

Le PSG se déplace demain sur la pelouse d'Angers pour l'ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Unai Emery était en conférence de presse ce jeudi après-midi, il est revenu sur la bonne performance de Monaco face à Dortmund.

LES 6 ABSENTS

"Layvin Kurzawa et Julian Draxler sont blessés. Hatem Ben Arfa n'est pas prêt pour demain, car il est malade. Grzegorz Krychowiak est aussi absent. Thiago Silva a repris l'entraînement avec le groupe cette semaine, mais il n'est pas encore à 100%. Enfin, Jean-Kévin Augustin a ressenti une douleur à la cheville."



LE SPRINT FINAL AVEC MONACO

"Notre premier objectif est de gagner, gagner chaque match car la concurrence est grande en championnat. Monaco et Nice réalisent une très belle saison. Peu importe s'ils jouent avant ou après nous, la seule chose qui compte est de gagner nos matches. Il reste encore un long chemin à parcourir d'ici à la fin de la saison. J'ai énormément de motivation pour bien négocier ce sprint final. D'ailleurs, ce déplacement à Angers est très important, les joueurs en sont conscients et l'ont bien préparé. Angers traverse une bonne période, et c'est une équipe difficile à manœuvrer quand elle joue à domicile."



L'ADVERSAIRE

"Angers est une bonne équipe. Le coach (Stéphane Moulin) et les joueurs travaillent ensemble depuis plusieurs années. C'est une équipe en confiance. Après leur défaite à Monaco (1-0) chez eux, ils voudront se rattraper et faire une bonne prestation face à nous, devant leur public. Nous sommes conscients des difficultés qui nous attendent là-bas."



LE PARCOURS DE MONACO EN C1

"Selon moi, le fait que les équipes françaises s'illustrent sur la scène européenne est une bonne chose. Monaco a fait un grand match à Dortmund mercredi (victoire 3-2). C'est bon pour le football français. Je souhaite aussi que Lyon réalise une belle prestation face au Besiktas en Europa League. Je suis content du parcours européen de Monaco, mais cela n'a rien à voir avec la lutte qui nous oppose en championnat."



PASTORE

"Nous souhaitons que Javier conserve une certaine régularité sur le plan physique. En ce moment, il se sent bien. Il a participé à tous les entraînements cette semaine. Il a fait une bonne entrée dimanche contre Guingamp (4-0). Quand il est en forme, c'est un plus pour le groupe car il est capable d'améliorer les performances de l'équipe. Après avoir manqué des matches en début de saison, il est de retour en forme. Cela tombe bien car nous avons besoin de lui. Il est prêt pour Angers, c'est une bonne nouvelle.