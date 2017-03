Embrouille entre Lucas et Cavani en plein match

Depuis l’élimination PSG en Ligue des champions, tout semble compliquer et voilà que maintenant des altercations entre les joueurs apparaissent. Au beau milieu du Parc des Princes, Edinson Cavani et Lucas se sont ainsi embrouillés ce dimanche face à l’OL.

Alors que les témoignages de complicité dans les rangs du PSG se multipliaient en février, les tensions ont désormais de plus en plus de mal à être masquées depuis l'élimination en Ligue des champions face au Barça. Ce dimanche, en plein match contre l'OL au Parc des Princes, Edinson Cavani et Lucas ont eu une altercation. Alors que le club de la capitale a l'occasion de clore la marque, Lucas tire mollement au lieu de servir Cavani. De quoi provoquer l'agacement de l'attaquant uruguayen qui le lui a fait savoir, au point que Lucas lui demande explicitement de se taire. Simple fait de jeu ou début de tensions, seul l'avenir nous le dira.