Elysia, le 1er ballon de la « Ligue 1 Conforama »

La Ligue de football professionnel (LFP) et uhlsport dévoilent Elysia, le ballon officiel de la « Ligue 1 Conforama » pour la saison prochaine.

Au lendemain des barrages qui ont marqué la clôture de la saison 2016-2017, la LFP et uhlsport dévoilent Elysia, le prochain ballon de la Ligue 1 pour la saison 2017-2018.



Elysia "concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport", dixit le communiqué. "Faisant une double référence aux champs Elyséens de la mythologie « réservés aux hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises, Elysia possède un design exclusif et novateur spécialement développé pour la Ligue 1 Conforama".



Uhlsport est le nouveau fournisseur du ballon officiel de la L1 pour les cinq prochaines saison (2017-2018 à 2021-2022). L'équipementier succède à Adidas.