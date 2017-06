El Yamiq se rapproche du FC Nantes





Courtisé par quelques clubs turcs mais également par le FC Nantes, l'international Marocain, Jawad El Yamiq, va finalement rejoindre la Ligue 1 et la formation de l'italien Ranieri qui a donné son feu vert pour finaliser la transaction avec le Raja Casablanca



Alors que son sélectionneur Hervé Renard en dit le plus grand bien, le défenseur central international marocain Jawad El Yamiq suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. En Serie A, Lazio Rome, Cagliari suivent le joueur de 25 ans. Du côté de la Ligue 1 Rennes, Montpellier et Nantes voudrait s'attacher ses services.



Mais selon lionsdelatlas.ma, c'est le FC Nantes qui a finalement réussi à attirer le joueur du Raja de Casablanca. Le Marocain a signé son contrat ce mardi avec les Canaris. Les discussions étaient entamées depuis plusieurs semaines mais le président de Nantes, Waldemar Kita, souhaitait attendre la présentation de son nouvel entraîneur, Claudio Ranieri, mais aussi son avis avant de conclure le transfert de l'international marocain de 25 ans.



Selon la même source, le transfert de l'ex Rajaoui a été paraphé ce mardi moyennant une clause libératoire de 800.000 euros. Jawad El Yamiq est attendu à Nantes ce mercredi ou jeudi pour passer la traditionnelle visite médicale.



