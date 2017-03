Dupraz : "On est vraiment un pays de merde "

Pascal Dupraz était remonté en conférence de presse. Pas contre son équipe, mais contre celles et ceux qui se sont félicités de l'élimination du PSG face au FC Barcelone, en Ligue des Champions.

"C'est dommage pour le PSG et l'ensemble du football français. Ce qui est dommage, et c'est typiquement français comme comportement, c'est qu'il y a des personnes qui puissent s’enorgueillir de la défaite de Paris. Franchement, on est vraiment un pays de merde. On se réjouit du malheur des uns et des autres. J'ai du mal à piger, sous prétexte que l'on est supporter d'un club plutôt que d'un autre. Le PSG a défendu les couleurs de l'Hexagone."