Dupraz balaie la rumeur ASSE

En conférence de presse, après la défaite de Toulouse contre Caen (0-1), Pascal Dupraz a réagi aux informations sur sa possible arrivée sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Le technicien de 54 ans ne semble pas décidé à quitter la Haute-Garonne. "J'ai tellement de respect pour les dirigeants qui m'emploient, et j'ai deux années de contrat à Toulouse, et j'entends aller au minimum au terme de mon contrat. Voilà c'est sans équivoque de ma part, je n'ai aucun contact avec qui que ce soit, et ce qui m'importe c'est de respecter le TFC."