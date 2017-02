Dupraz a préparé un coup pour le Parc

En conférence de presse, Pascal Dupraz a fait part de sa détermination à faire un bon résultat face au PSG, sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir. "Je suis extrêmement motivé, on prépare bien ce match-là, les joueurs doivent être désinhibés et doivent donner le maximum. Il faut être le contre-exemple du Barça et ne pas marcher sur le terrain sinon, les Parisiens vont nous punir. Si Barcelone prend quatre buts face à Paris, on peut se permettre de perdre 79-0. Mon rôle est de faire en sorte que mes joueurs entrent sur le terrain avec la ferme intention de faire un bon match dans le contenu, d'être en confiance et de relever ce challenge très compliqué. Il ne faudra pas faire que défendre. On a des armes à faire valoir, un collectif bien préparé athlétiquement qui montre qu'il est capable de rivaliser. J'ai une idée derrière la tête. Mon effectif est au complet contrairement au match face à Nice. Il faut que nos joueurs aient la pression dimanche. La tâche est extrêmement compliquée mais il faut assumer. Nos supporters attendent de nous que l'on se mette minables sur le terrain", a-t-il notamment déclaré.