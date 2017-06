Dugarry veut voir Germain à Marseille

Le consultant de la radio RMC Christophe Dugarry a indiqué que le choix Germain à Marseille serait une excellente nouvelle pour le club.

"Il n'a pas toutes les qualités du monde non plus. C'est un joueur d'appel, après il manque peut-être un peu de physique. Mais cette intelligence de jeu me plaît énormément, et je pense que ce serait une bonne nouvelle pour l'OM", a affirmé le champion du monde 1998.