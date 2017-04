Draxler veut Özil au PSG

Julian Draxler veut voir Mesut Özil avec le maillot du PSG la saison prochaine et il milite auprès des dirigeants du club pour organiser l'arrivée du joueur.

"J'aimerais beaucoup voir mon ami Mesut ici parce que son contrat arrive bientôt à sa fin, il ne lui reste plus qu'une année. C'est un très bon joueur avec qui j'aime jouer en sélection et j'aimerais beaucoup jouer avec lui au PSG, a déclaré la recrue hivernale à RMC et SFR Sport. L'été dernier, il m'a dit de venir à Arsenal et des choses dans le genre. Je ne sais pas quels sont ses plans mais j'aimerais beaucoup qu'il vienne parce que c'est un super joueur et un super mec."