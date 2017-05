Draxler trouve Emery "très bon"

Julian Draxler, présent au PSG depuis cet hiver, trouve Unai Emery "très bon" dans son mode de management de l'équipe.

"Emery est le bon coach pour moi. On sent qu'il aime le foot, le sport et l'équipe. Il respire le football. On sait qu'il vient d'Espagne et qu'il aime le jeu à terre, les passes courtes, la possession et j'apprécie ça. Nous avons les joueurs pour jouer de cette manière", a-t-il confié.