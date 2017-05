Draxler tente de ramener un compatriote à Paris

Arrivé au PSG au cours du dernier mercato, Julian Draxler se sent bien et réalise de bons matchs. L'international allemand pourrait même faire signer un de ses ami footballeur du côté de la capitale. En effet, il aimerait voir Mesut Özil le rejoindre à Paris la saison prochaine.

"J'aimerais voir mon ami ici, Mesut Özil, parce que son contrat à Arsenal est presque terminé. Je crois qu'il n'a plus qu'un an. C'est un grand joueur. J'aime jouer avec lui en équipe nationale et j'adorerais jouer avec lui au PSG. Nous parlons du fait qu'en France ils disent que je lui ai dit : 'viens au PSG !'. Il a ri. Il m'a dit l'été dernier : 'Viens à Arsenal !'.



C'est juste comme ça. Je ne sais pas quels sont ses plans mais comme je l'ai dit, j'adorerais le voir ici parce que c'est un grand joueur et un gars encore meilleur. Il aurait sa place au PSG, avec certitude oui ! Il peut jouer dans n'importe quelle équipe au monde. Donc s'il veut venir il est le bienvenu, en tout cas de mon côté.



J'aimerais pouvoir jouer avec lui tous les jours. Pour moi, c'est un grand joueur. Je prends du plaisir à chaque fois que je joue avec lui lors des entraînements et des matchs de la sélection allemande. Il pourrait aider n'importe qu'elle équipe dans le monde et je pense qu'il apprécierait la vie ici à Paris et qu'il aimerait jouer pour le PSG", a expliqué le milieu du PSG.