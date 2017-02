Draxler ne craint pas la concurrence de Di Maria

Arrivé cet hiver dans la capitale française, Julian Draxler s'est parfaitement adapté à son nouveau club pour le plus grand plaisir des supporters et des dirigeants du PSG. Interrogé à propos de la concurrence au sein du club parisien, l'international allemand n'a pas manqué de souligner la qualité de l'effectif parisien, en particulier à son poste. "Lucas, Di Maria ? Bien sûr ce sont deux grands joueurs, ça ne fait aucun doute. Le coach doit choisir chaque semaine le meilleur d'entre nous, celui qui doit débuter le match. C'est le lot commun à tous les grands clubs (...) Je suis venu pour jouer autant que possible. Je n'ai pas la pression pour être titulaire à chaque match, mais c'est mon but évidemment ! Tous les joueurs veulent jouer au moins 90 minutes mais je sais que la concurrence est rude, qu'il y a de bons joueurs surtout à mon poste", a confié le joueur au micro de Canal +.