Draxler met les choses au clair

Auteur d'un début d'année de bonne facture sous la tunique parisienne, Julian Draxler n'est pourtant pas arrivé dans les meilleures dispositions par les observateurs du football allemand. Ces médias se sont acharné sur lui lorsqu'il a quitté les loups de Wolfsburg. Aujourd'hui il souhaite leur répondre.

Arrivé au cours du mercato hivernale, Julian Draxler exprime et montre tout son potentiel. L'international se sent bien au PSG et il se confie dans les colonnes du Parisien à propos de ces nombreuses critiques venues d'Outre Rhin



" Il y a toujours des gens qui ne croient pas en vous et qui se plaisent à vous critiquer. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Je sais que je n'ai pas été bon à Wolfsburg lors des six derniers mois. Certains disaient que j'étais fainéant. Mais ils ne me connaissent pas et n'ont jamais travaillé avec moi. J'accepte qu'on critique mes performances sur le terrain, mais quand on parle de moi sans me connaître, ça me gêne.



En football, les opinions varient très vite. Aujourd'hui les mêmes disent : "On savait qu'il pouvait réussir à Paris." Mais l'essentiel est d'être honnête avec soi-même. Je sais quand j'ai été bon ou mauvais, et je n'ai pas besoin de lire les journaux pour ça. Parfois vous êtes en haut de la vague, parfois en bas, et c'est normal qu'on vous critique", indique-t-il.