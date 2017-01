Dossier Payet : les positions des Marseillais et des Hammers se rapprochent autour de 30 millions d'euros

L'Olympique de Marseille continue de négocier avec West Ham pour obtenir le feu vert des Hammers pour le transfert de Dimitri Payet. Si aucun accord définitif n'a encore été trouvé pour le moment, une issue favorable semble de plus en plus probable dans ce dossier. Les positions des deux clubs se sont sensiblement rapprochées ces derniers jours et l'OM devrait faire une nouvelle proposition très rapidement. Une chose est sûre, Payet ne partira pas pour moins de 30 millions d'euros mais les dirigeants marseillais sont même prêts à aller un peu plus haut pour faire revenir l'international français. En attendant de prendre un vol pour le sud de la France, le joueur continue de s'entraîner à l'écart du groupe professionnel.