Doria veut quitter l'OM

Le défenseur de l'Olympique de Marseille a déclaré via son agent qu'il souhaite quitter le club lors de ce mercato.

Le défenseur de l'OM s'est exprimé via son agent dans L'Équipe qui craint pour sa situation sportive à Marseille : "Je sais que l'OM cherche un défenseur central et un arrière latéral. On va voir si l'on peut trouver un bon tranfert, pour lui, comme à l'OM.

" Son agent ne veut pas exclure la piste d'un retour au Brésil ou même rester en France.