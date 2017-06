Donnarumma le gardien parfait pour Paris ?

Si Gianluigi Donnarumma paraissait déterminé à rester à Milan quelques saisons supplémentaires, ce n'était pas le cas de son agent, Mino Raiola, et ses exigences ont visiblement refroidi ses dirigeants.



"Mino Raiola m'a communiqué la décision de Donnarumma de ne pas prolonger. C'est une décision définitive", a notamment confié Marco Fassone, l'administrateur délégué du club lombard, aux médias italiens. On peut maintenant imaginer que l'avenir du portier se situe loin de Milan, où les supporters le prendront fatalement en grippe.



D'après plusieurs médias en France et en Italie, le gardien possède deux clubs en tête, le Real Madrid et le PSG. Pour le premier, les chances se réduisent avec la mauvaise entente entre Mino Raiola et le président du Real Madrid. Alors que pour le PSG, le gardien ne rêve pas de Paris, mais pourrait rejoindre le club de la capitale pendant le mercato. Henrique, le nouveau directeur sportif du club, serait favorable pour l'arrivée du joueur à Paris et prendre la place de Kevin Trapp.