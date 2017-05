Dmitri Rybolovlev ne veut pas retenir Mbappé à Monaco

Dans un entretien à L'Équipe aujourd'hui, l'actionnaire de l'AS Monaco a indiqué plusieurs pistes de travail pour le prochain mercato estival qui s'annonce mouvementé sur le Rocher.

Dmitri Rybolovlev n'a pas la même vision que Vadim Vasilyev sur le mercato de l'AS Monaco. Ce dernier avait indiqué : " Concernant Mbappé, nous sommes capables de refuser des offres à plus de 100 M€ car ce n'est pas la même situation qu'en 2014 (quand Monaco a vendu James 80 M€ au Real). Moi, c'est sûr, je veux qu'il reste." L'actionnaire du club, lui, affirme pourtant qu'il ne retiendra pas le joueur contre son gré.



"On ne peut rien prévoir. On ne va jamais contre la tendance et contre le vent et on ne force jamais les choses. Laissons la situation se développer. C'est le marché qui décide et ça dépend qui sera prêt à investir sur lui. De toute façon, c'est plus une décision du joueur, pas du club. On ne garde pas un joueur qui veut partir. Nous n'avons pas de problème budgétaire et on n'est pas obligé de vendre, mais le jour où un joueur ou un entraîneur veut partir, c'est juste inimaginable de le garder contre son souhait."



La presse anglaise a même affrimé que le Real Madrid aurait transmis une offre folle pour le jeune prodige de l'AS Monaco. Une proposition qui aurait été repoussée par le club. Reste à savoir maintenant si Mbappé souhaite vraiment quitter le club dès cet été...