Djorkaeff remplacerait à la fois Kluivert et Létang

C'est un gros coup que pourrait réaliser le PSG lors du prochain mercato. Olivier Létang a annoncé son départ et Patrick Kluivert voudrait lui aussi partir. Pour remplacer ces deux hommes, un nom revient à Paris, celui de Youri Djorkaeff.

Olivier Létang a jeté l'éponge et va donc quitter le PSG lors de la trêve estivale, Patrick Kluivert, directeur du football du club de la capitale, réfléchirait lui aussi à un départ. Nasser Al-Khelaïfi aurait un nom pour remplacer ces deux hommes celui de Youri Djorkaeff.



Le champion du monde 1998 serait très intéressé de rejoindre le club qu'il a connu en tant que joueur pour devenir le nouveau directeur sportif et redonner de l'ambition au PSG. Il faut dire que les choix de Patrick Kluivert et d'Olivier Létang lors des deux derniers mercato n'ont pas convaincu au sein du club (Krychowiak, Ben Arfa, Jesé, Guedes). Possédant un réseau en France et en Europe très limité, ces transferts n'ont pas apporté des renforts pour le groupe d'Unai Emery.



Plusieurs noms sont présents sur cette liste avec Youri Djorkaeff comme celui de Leonardo ou encore de Monchi, l'ancien directeur sportif du FC Séville. Le Brésilien a récemment fait savoir qu'il était prêt à reprendre sa place au PSG si les propriétaires étaient intéressés par ses services.